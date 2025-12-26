Зеленский обновил состав Ставки — в нее вошел Евгений Острянский

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. В него вошел первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгений Острянский.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского №987/2025.

Острянский вошел в состав Ставки

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения СНБО Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Острянского Евгения Викторовича.

Указ вступил в силу со дня его опубликования (25 декабря).

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о Евгении Острянском

В октябре этого года Зеленский назначил генерал-майора Евгения Острянского первым заместителем секретаря СНБО.

Евгений Острянский. Фото: rnbo.gov.ua

Он офицер с более чем 30-м опытом военной службы, а также специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении. Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказывал, что Острянский будет заниматься военным блоком вопросов. В частности, речь идет о координации всех вопросов с сектором Сил безопасности и обороны, а также координации и подготовке заседаний Ставки верховного главнокомандующего

Острянский — генерал-майор и заместитель начальника Генерального штаба ВСУ. Он получил образование в Одесском высшем военном объединенном училище (1993 год), Национальной академии обороны Украины (2001 год) и Национальном университете обороны Украины (2012 год).

За годы службы прошел полный карьерный путь — от командира взвода до должности заместителя начальника управления военно-стратегического анализа Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

Занимал также должности начальника управления военно-стратегического анализа Главного оперативного управления Генштаба, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба и начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба.

Напомним, 22 декабря Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили потребности на фронте, удары вглубь России и состояние ПВО Украины.

А 5 декабря по итогам Ставки Зеленский сообщил о решениях для боевых бригад ВСУ.