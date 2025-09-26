Військова нарада 26 вересня - яка ситуація на фронті, Добропільська контрнаступальна операція

Військова нарада. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів військову нараду. На ній він заслухав доповіді Головокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Андрія Гнатова, міністра оборони Дениса Шмигаля та профільного заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

Про це повідомив Зеленський у Telegram у п’ятницю, 26 вересня.

Про що доповіло Зеленському військове командування

"Були доповіді щодо фронту — ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага — Добропільській контрнаступальній операції. Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 кв. км території та ще 187,7 кв. км зачищені від російських диверсійних груп", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальні втрати росіян тільки в межах цієї операції складають вже майже три тисячі осіб, і більшість — це безповоротні втрати.

Нарада Зеленського з військовим командуванням. Фото: Офіс президента

Глава держави також зазначив, що триває й поповнення обмінного фонду для України.

"Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції. Також були доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях. Детально обговорили хід наших дій загалом на Харківщині та Донеччині", — додав він.

Головком також доповів щодо збиття російського Су-34 на Запоріжжі.

"Дякую нашим воїнам за влучність. Саме цей літак разом з іншими застосовували росіяни для ударів авіабомбами по Запоріжжю, по інших наших містах і селах. Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба", — зазначив президент.

Крім того, на нараді обговорили нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, яку нову тактику ворог почав застосовувати цього літа.

Також повідомлялося, що в Україні з’явиться новий рід військ, який включатиме як вітчизняну, так і іноземну техніку.