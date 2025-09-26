Военное совещание 26 сентября - какая ситуация на фронте, Добропольская контрнаступательная операция

Военное совещание. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание. На нем он заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Андрея Гнатова, министра обороны Дениса Шмыгаля и профильного заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram в пятницу, 26 сентября.

О чем доложило Зеленскому военное командование

"Были доклады по фронту — ключевым направлениям, а также ситуации в приграничье. Особое внимание — Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 кв. км территории и еще 187,7 кв. км зачищены от российских диверсионных групп", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери россиян только в рамках этой операции составляют уже почти три тысячи человек, и большинство — это безвозвратные потери.

Глава государства также отметил, что продолжается и пополнение обменного фонда для Украины.

"Спасибо всем нашим подразделениям, которые привлечены к проведению операции. Также были доклады по ситуации в Купянске и на окружающих территориях. Подробно обсудили ход наших действий в целом в Харьковской и Донецкой областях", — добавил он.

Главком также доложил о сбитии российского Су-34 в Запорожье.

"Спасибо нашим воинам за меткость. Именно этот самолет вместе с другими применяли россияне для ударов авиабомбами по Запорожью, по другим нашим городам и селам. Будем и в дальнейшем вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба", — отметил президент.

Кроме того, на совещании обсудили недавние инциденты с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", — добавил Зеленский.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какую новую тактику враг начал применять этим летом.

Также сообщалось, что в Украине появится новый род войск, который будет включать как отечественную, так и иностранную технику.