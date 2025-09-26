Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский собрал военное совещание — что обсудили

Зеленский собрал военное совещание — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:05
Военное совещание 26 сентября - какая ситуация на фронте, Добропольская контрнаступательная операция
Военное совещание. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание. На нем он заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Андрея Гнатова, министра обороны Дениса Шмыгаля и профильного заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram в пятницу, 26 сентября.

Реклама
Читайте также:

О чем доложило Зеленскому военное командование

"Были доклады по фронту — ключевым направлениям, а также ситуации в приграничье. Особое внимание — Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 кв. км территории и еще 187,7 кв. км зачищены от российских диверсионных групп", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери россиян только в рамках этой операции составляют уже почти три тысячи человек, и большинство — это безвозвратные потери.

військова нарада
Совещание Зеленского с военным командованием. Фото: Офис президента

Глава государства также отметил, что продолжается и пополнение обменного фонда для Украины.

"Спасибо всем нашим подразделениям, которые привлечены к проведению операции. Также были доклады по ситуации в Купянске и на окружающих территориях. Подробно обсудили ход наших действий в целом в Харьковской и Донецкой областях", — добавил он.

Главком также доложил о сбитии российского Су-34 в Запорожье.

"Спасибо нашим воинам за меткость. Именно этот самолет вместе с другими применяли россияне для ударов авиабомбами по Запорожью, по другим нашим городам и селам. Будем и в дальнейшем вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба", — отметил президент.

Кроме того, на совещании обсудили недавние инциденты с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", — добавил Зеленский.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какую новую тактику враг начал применять этим летом.

Также сообщалось, что в Украине появится новый род войск, который будет включать как отечественную, так и иностранную технику.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль контрнаступление ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации