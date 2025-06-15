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Зеленський здивував словами про атаку росіян — вечірнє звернення

15 червня 2025 23:23
Іван Крутогоров - Редактор
Зеленський натякнув на зв'язки між ударами РФ та переговорами
Звернення Володимира Зеленського. Фото: скріншот YouTube
Іван Крутогоров - Редактор

Президент Володимир Зеленський прокоментував наслідки масованої атаки Росії на Полтавську область, наголосивши на її цілеспрямованому характері. У Кременчуці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі, використавши одразу декілька типів озброєння.

За словами глави держави, до нічної атаки було задіяно крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, а також іранські безпілотники "Шахед", повідомив у своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський.

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Це зробило завдання для української ППО значно складнішим, попри те, що більшість цілей вдалося перехопити. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Президент звернув увагу на політичний контекст удару. Він наголосив, що атака сталася невдовзі після телефонної розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом та прохань США до України утриматися від ударів по російській енергетиці. Зеленський назвав дії Москви "плювком" у бік міжнародних зусиль із деескалації.

Він також підкреслив, що щодня українці продовжують втрачати життя внаслідок обстрілів на півдні та сході країни — у Херсонській, Харківській, Донецькій та Сумській областях. На думку президента, війна давно могла бути завершена, якби міжнародне співтовариство реагувало на дії РФ більш жорстко.

"Щоночі — російські удари. Кожен день — нові смерті наших людей. Ця війна давно могла закінчитися, якби світ не піддавався на російські маніпуляції й не вірив у їхню брехню", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, також президент України розкрив плани росіян, які мають намір знову вразити енергетичну інфраструктуру країни.

Володимир Зеленський пояснив причину ударів ракетами та безпілотниками по Кременчуку та назвав кількість збитих повітряних цілей. 

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