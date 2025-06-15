Зеленский намекнул на связи между ударами РФ и переговорами

Обращение Владимира Зеленского. Фото: скриншот YouTube

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последствия массированной атаки России на Полтавскую область, подчеркнув ее целенаправленный характер. В Кременчуге россияне ударили по энергетической инфраструктуре, использовав сразу несколько типов вооружения.

По словам главы государства, в ночной атаке были задействованы крылатые, баллистические и аэро-баллистические ракеты, а также иранские беспилотники "Шахед", сообщил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

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Это сделало задачу для украинской ПВО значительно сложнее, несмотря на то, что большинство целей удалось перехватить. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Президент обратил внимание на политический контекст удара. Он подчеркнул, что атака произошла вскоре после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом и просьб США к Украине воздержаться от ударов по российской энергетике. Зеленский назвал действия Москвы "плевком" в сторону международных усилий по деэскалации.

Он также подчеркнул, что каждый день украинцы продолжают терять жизни в результате обстрелов на юге и востоке страны — в Херсонской, Харьковской, Донецкой и Сумской областях. По мнению президента, война давно могла быть завершена, если бы международное сообщество реагировало на действия РФ более жестко.

"Каждую ночь — российские удары. Каждый день — новые смерти наших людей. Эта война давно могла закончиться, если бы мир не поддавался на российские манипуляции и не верил в их ложь", — заявил Зеленский.

Напомним, также президент Украины раскрыл планы россиян, которые намерены снова поразить энергетическую инфраструктуру страны.

Владимир Зеленский объяснил причину ударов ракетами и беспилотниками по Кременчугу и назвал количество сбитых воздушных целей.