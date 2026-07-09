Зеленський: збільшилась кількість голосів, які хочуть бачити Україну в НАТО

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Передусім хочу вам сказати, що дійсно за достатньо тривалий час, коли всі лідери обговорюють, чи буде Україна в НАТО, чи не буде. І цей час не в годинах, не в місяцях, а в роках.

Я думаю, що зараз збільшилась кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО. Чому? Тому що всі підкреслюють, що український оборонно-промисловий комплекс на рівні НАТО, і один з найкращих вже, і наша армія. НАТО визнає, що обороноздатність НАТО з Україною тільки буде вигравати.

Нашу армію всі поважають, країну всі поважають, наші технологічні компанії всі поважають. І хотіли би посилитись Україною.

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