День міжнаціональної злагоди — Зеленський підписав указ про нове свято

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №883/2024, яким встановлюється нове державне свято – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Його відзначатимуть щороку 21 травня.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

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Мета свята полягає у зміцненні єдності Українського народу, утвердженні національної та громадянської ідентичності, а також у сприянні розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин.

Указ Президента України. ФотО: скриншот

Це також спосіб відзначити внесок представників різних спільнот у боротьбу за державний суверенітет і незалежність України, зокрема у протистоянні агресії з боку держави-окупанта.

Указ набирає чинності з моменту його опублікування.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський призначив понад 30 нових послів, а також затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки.