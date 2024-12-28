День межнационального согласия — Зеленский подписал указ о новом празднике

Зеленский утвердил День межнационального согласия — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №883/2024, которым устанавливается новый государственный праздник – День межнационального согласия и культурного разнообразия. Его будут отмечать каждый год 21 мая.
Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.
Новый праздник День межнационального согласия и культурного разнообразия
Цель праздника состоит в укреплении единства Украинского народа, утверждении национальной и гражданской идентичности, а также в содействии развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств.
Это также способ отметить вклад представителей разных сообществ в борьбу за государственный суверенитет и независимость Украины, в частности, в противостоянии агрессии со стороны государства-оккупанта.
Указ вступает в силу с его опубликования.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский назначил более 30 новых послов, а также утвердил новую символику Службы внешней разведки.
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