День межнационального согласия — Зеленский подписал указ о новом празднике

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №883/2024, которым устанавливается новый государственный праздник – День межнационального согласия и культурного разнообразия. Его будут отмечать каждый год 21 мая.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.

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Цель праздника состоит в укреплении единства Украинского народа, утверждении национальной и гражданской идентичности, а также в содействии развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств.

Указ Президента Украины. Фото: скриншот

Это также способ отметить вклад представителей разных сообществ в борьбу за государственный суверенитет и независимость Украины, в частности, в противостоянии агрессии со стороны государства-оккупанта.

Указ вступает в силу с его опубликования.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский назначил более 30 новых послов, а также утвердил новую символику Службы внешней разведки.