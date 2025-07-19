Мирні переговори з РФ — Зеленський хоче зустрічі наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна продовжує діалог з російською стороною щодо обмінів полоненими. Київ також запропонував провести новий раунд переговорів наступного тижня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 19 липня.

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Переговори з РФ

Зеленський наголосив, що Україна продовжує виконувати домовленості минулої зустрічі з РФ в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.

"Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень", — йдеться у повідомленні.

Президент додав, що потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб забезпечити довготривалий мир.

"Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", — сказав глава держави.

Повідомлення Зеленського в Facebook

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що третій раунд переговорів із Росією можливий, однак за спеціальних умов. Також Зеленський висловився щодо потенційної зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.