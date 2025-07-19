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Главная Новости дня Зеленский заслушал Умерова по переговорам с РФ — чего ждать

Зеленский заслушал Умерова по переговорам с РФ — чего ждать

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Дата публикации 19 июля 2025 21:08
Мирные переговоры с РФ — Зеленский хочет встречи на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина продолжает диалог с российской стороной по обмену пленными. Киев также предложил провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 19 июля.

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Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает выполнять договоренности прошлой встречи с РФ в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом.

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"Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений", — говорится в сообщении.

Президент добавил, что нужна встреча на уровне лидеров, чтобы обеспечить долговременный мир.

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"Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече", — сказал глава государства.

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Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третий раунд переговоров с Россией возможен, однако при специальных условиях. Также Зеленский высказался относительно потенциальной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский пленные война в Украине Стамбул мирные переговоры обмен пленными
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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