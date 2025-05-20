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Зеленський зареєстрував законопроєкт про створення нових судів

20 травня 2025 14:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський зареєстрував закон про суд, який замінить ОАСК
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт про створення Спеціалізованого окружного та апеляційного адміністративних судів.

Про це йдеться в картці законопроєкту 13302 від 19 травня.

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У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт розроблено на виконання вимог Конституції, Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів для започаткування діяльності згаданих судів.

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Скриншот картки проєкту закону

Відомо, що у квітні Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо законопроєкту. В ньому йшлося, що зазначені суди необхідно створити в Україні з метою "виконання міжнародних зобов’язань" перед партнерами та донорами України.

Нагадаємо, 24 березня Зеленський підписав закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, який має замінити Окружний адміністративний суд Києва.

За його ліквідацію раніше проголосувала Верховна Рада України — це сталося в грудні 2022 року.

Володимир Зеленський Київ суд ОАСК законопроєкт
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