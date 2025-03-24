Зеленський підписав указ про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український лідер Володимир Зеленський підписав закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду. Він замінить скандальний Окружний адміністративний суд в Києві.

Про це йдеться в карточці законопроєкту №12368-1.

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Законопроєкт передбачає також створення Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

Законопроєкт №12368-1. Фото: скриншот

Підписання закону сталося перед засіданням Ради директорів МВФ, на якому має бути ухвалено рішення щодо наступного траншу для України.

Цей закон був одним із невиконаних умов програми з МВФ, і термін його реалізації неодноразово переносився.

Відомо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосить конкурс на посади суддів. Під час них будуть враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради. До її складу увійдуть троє осіб від Ради судів України та троє від міжнародних і іноземних організацій.

Новий суд розглядатиме справи проти національних державних органів.

Нагадаємо, у 2022 році перед розформуванням ОАСК його судді ухвалили низку суперечливих рішень, що стали вигідними люстрованим чиновникам.

А у грудні 2022 року Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію ОАСК. "За" висловилися 310 нардепів.