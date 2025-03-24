Зеленский подписал указ о создании Специализированного окружного административного суда

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда. Он заменит скандальный Окружной административный суд в Киеве.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12368-1.

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Законопроект предусматривает также создание Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.

Законопроект №12368-1. Фото: скриншот

Подписание закона произошло перед заседанием Совета директоров МВФ, на котором должно быть принято решение о следующем транше для Украины.

Этот закон был одним из невыполненных условий программы с МВФ, и срок его реализации неоднократно переносился.

Известно, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявит конкурс на должности судей. Во время них будут учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета. В его состав войдут три человека от Совета судов Украины и трое от международных и иностранных организаций.

Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов.

Напомним, в 2022 году перед расформированием ОАСК его судьи приняли ряд противоречивых решений, которые стали выгодными люстрированным чиновникам.

А в декабре 2022 года Верховная Рада Украины проголосовала за ликвидацию ОАСК. "За" высказались 310 нардепов.