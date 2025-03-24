Зеленский подписал указ о создании Специализированного окружного административного суда

В Украине создадут суд на замену ОАСК — указ Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда. Он заменит скандальный Окружной административный суд в Киеве.
Об этом говорится в карточке законопроекта №12368-1.
Создание Специализированного окружного административного суда
Законопроект предусматривает также создание Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.
Подписание закона произошло перед заседанием Совета директоров МВФ, на котором должно быть принято решение о следующем транше для Украины.
Этот закон был одним из невыполненных условий программы с МВФ, и срок его реализации неоднократно переносился.
Известно, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявит конкурс на должности судей. Во время них будут учитывать особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета. В его состав войдут три человека от Совета судов Украины и трое от международных и иностранных организаций.
Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов.
Напомним, в 2022 году перед расформированием ОАСК его судьи приняли ряд противоречивых решений, которые стали выгодными люстрированным чиновникам.
А в декабре 2022 года Верховная Рада Украины проголосовала за ликвидацию ОАСК. "За" высказались 310 нардепов.
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