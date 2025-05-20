Зеленский зарегистрировал закон о суде, который заменит ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о создании Специализированного окружного и апелляционного административных судов.

Об этом говорится в карточке законопроекта 13302 от 19 мая.

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В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан во исполнение требований Конституции, Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и других законодательных актов для начала деятельности упомянутых судов.

Скриншот карточки проекта закона

Известно, что в апреле Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение по законопроекту. В нем говорилось, что указанные суды необходимо создать в Украине с целью "выполнения международных обязательств" перед партнерами и донорами Украины.

Напомним, 24 марта Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда, который должен заменить Окружной административный суд Киева

За его ликвидацию ранее проголосовала Верховная Рада Украины — это произошло в декабре 2022 года.