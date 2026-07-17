Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО

Ігор Клименко. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Клименком та запропонував йому очолити Раду національної безпеки і оборони України. Глава держави зазначив, що відповідний указ про призначення вже готується.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Клименко може стати секретарем РНБО України

Володимир Зеленський подякував Ігорю Клименку за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ та відзначив ефективне реагування на складні виклики.

За словами президента, Клименко продовжить працювати на користь України у сфері захисту держави та громадян. Йому запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Зеленський наголосив, що головним завданням нового керівництва має стати посилення координації між усіма складовими сектору безпеки й оборони, а також контроль за виконанням рішень.

Президент зазначив, що рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача мають виконуватися повністю та у визначені терміни.

Окремим пріоритетом Зеленський назвав координацію оборонних виробництв і ефективну роботу всіх державних структур для досягнення стратегічних цілей України.

Заява Володимира Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook

Новини.LIVE писали, що командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко висловив підтримку кандидатурі Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. На його думку, досвід нинішнього очільника МВС може допомогти у реформуванні системи мобілізації та вдосконаленні роботи територіальних центрів комплектування.

Новини.LIVE також інформували, що колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив подяку команді МВС за понад три роки спільної роботи під час повномасштабної війни. Він зазначив, що за цей період відомство протистояло численним безпековим викликам, ліквідовувало наслідки російських атак і реалізувало низку цифрових та соціальних ініціатив. Клименко наголосив, що всі проведені зміни були спрямовані на зміцнення держави та підвищення безпеки громадян.