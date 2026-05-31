Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Росії

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке пом`якшення санкцій проти Росії фактично працює на підтримку її військової машини. За його словами, міжнародні обмеження мають не послаблюватися, а навпаки — посилюватися, щоб збільшити тиск на Кремль.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю Face the Nation, передає Новини.LIVE.

Зеленський наголосив на важливості санкцій

Глава держави наголосив, що скасування санкцій безпосередньо впливає на можливості російського оборонного сектору.

"Скасування санкцій означає допомогу російським солдатам через допомогу російській оборонній промисловості", — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що попередні кроки з пом'якшення окремих обмежень не дали очікуваного економічного ефекту для світових ринків.

"Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, як-от зниження світових цін на нафту, газ чи дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світового постачання. Як це могло б щось змінити?" — підкреслив він.

На думку Зеленського, розмови про зняття санкцій пов'язані не з економічними причинами, а зі спробами налагодити діалог із Москвою. Водночас він переконаний, що такий підхід не працює.

"Думаю, йдеться про вибудовування діалогу з росіянами. Але це неправильний підхід, бо вони не розуміють слів чи емпатії та сприймають це як ознаку слабкості", — сказав президент.

Український лідер наголосив, що ефективною відповіддю на агресію Росії може бути лише посилення міжнародного тиску.

"Ми маємо бути сильними й запроваджувати проти них більше санкцій", — резюмував Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує атаки безпілотників не лише проти України, а й для перевірки реакції країн НАТО. За його словами, українські сили намагаються перехоплювати всі ворожі дрони, навіть якщо їхній маршрут пролягає у бік території держав Альянсу.

Також Зеленський зазначив, що Росія поступово втрачає свої переваги на полі бою, що може створити передумови для початку переговорів у найближчі місяці. Водночас він наголосив, що будь-який дипломатичний прогрес можливий лише за умови посилення тиску на Кремль та готовності Москви до конструктивного діалогу.