Зеленский призвал не ослаблять санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое смягчение санкций против России фактически работает на поддержку ее военной машины. По его словам, международные ограничения должны не ослабляться, а наоборот - усиливаться, чтобы увеличить давление на Кремль.

Об этом глава государства заявил в интервью Face the Nation, передает Новини.LIVE.

Зеленский отметил важность санкций

Глава государства подчеркнул, что отмена санкций непосредственно влияет на возможности российского оборонного сектора.

"Отмена санкций означает помощь российским солдатам через помощь российской оборонной промышленности", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что предыдущие шаги по смягчению отдельных ограничений не дали ожидаемого экономического эффекта для мировых рынков.

"После ослабления некоторых санкций мы не увидели никаких сюрпризов, таких как снижение мировых цен на нефть, газ или дизель. Ведь доля российской нефти составляет лишь 5% мировых поставок. Как это могло бы что-то изменить?" — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, разговоры о снятии санкций связаны не с экономическими причинами, а с попытками наладить диалог с Москвой. При этом он убежден, что такой подход не работает.

"Думаю, речь идет о выстраивании диалога с россиянами. Но это неправильный подход, потому что они не понимают слов или эмпатии и воспринимают это как признак слабости", — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что эффективным ответом на агрессию России может быть только усиление международного давления.

"Мы должны быть сильными и вводить против них больше санкций", — резюмировал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Россия использует атаки беспилотников не только против Украины, но и для проверки реакции стран НАТО. По его словам, украинские силы пытаются перехватывать все вражеские дроны, даже если их маршрут пролегает в сторону территории государств Альянса.

Также Зеленский отметил, что Россия постепенно теряет свои преимущества на поле боя, что может создать предпосылки для начала переговоров в ближайшие месяцы. В то же время он подчеркнул, что любой дипломатический прогресс возможен только при условии усиления давления на Кремль и готовности Москвы к конструктивному диалогу.