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Зеленський закликав "дотиснути" на Росію санкціями — звернення

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 21:49
Зеленський закликав посилити санкції проти РФ — вечірнє звернення президента
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результативність західних санкцій на Росію. Окрім того, український лідер дав нові доручення секретарю РНБО, міністру оборони та іншим урядовцям.

Про це президент заявив під час вечірнього звернення 26 липня.

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За доповіддю спецслужб пакет обмежень Заходу завдає серйозного економічного удару по РФ. Президент України закликав світ "дотиснути" країну-агресорку санкціями.

"Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій, санкцій проти Росії, проти пов'язаних із Росією осіб. Втрати у ворога — економічні втрати — дійсно відчутні. Будуть ще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію — натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", — наголосив Зеленський.

Окрім того, президент дав важливі доручення секретарю РНБО Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю та іншим представникам уряду щодо виконання домовленостей із західними партнерами та додаткового фінансування виробництва дронів в Україні.

"Доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти наші всі домовленості, які є з партнерами, — те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті.

А також у звіті ISW пояснили, чому Росія відкладає зустріч Путіна та Зеленського.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції звернення війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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