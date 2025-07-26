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Зеленский призвал "дожать" на Россию санкциями — обращение

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 21:49
Зеленский призвал усилить санкции против РФ — вечернее обращение президента
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результативности западных санкций на Россию. Кроме того, украинский лидер дал новые поручения секретарю СНБО, министру обороны и другим чиновникам.

Об этом президент заявил во время вечернего обращения 26 июля.

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По докладу спецслужб пакет ограничений Запада наносит серьезный экономический удар по РФ. Президент Украины призвал мир "дожать" страну-агрессора санкциями.

"Важные доклады были разведок. Служба внешней разведки: об эффективности санкций, санкций против России, против связанных с Россией лиц. Потери у врага — экономические потери — действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию — надавить так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент дал важные поручения секретарю СНБО Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и другим представителям правительства по выполнению договоренностей с западными партнерами и дополнительного финансирования производства дронов в Украине.

"Поручил секретарю СНБО активнее привлекать внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам, министру обороны Украины активнее проверять наши все договоренности, которые есть с партнерами, — то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю соответствующие доклады на неделе", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте.

А также в отчете ISW объяснили, почему Россия откладывает встречу Путина и Зеленского.

Владимир Зеленский санкции против России санкции обращение война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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