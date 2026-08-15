Зеленський закликав берегти Лавру від російських атак

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Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність берегти Києво-Печерську лавру як одну з національних святинь України. За його словами, Росія веде війну не лише проти українців, а й проти місць, пов’язаних із культурою, історією та національною пам’яттю.

Про це Зеленський сказав у зверненні з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври, інформує Новини.LIVE.

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