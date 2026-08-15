Зеленський закликав берегти Лавру від російських атак
15 серпня 2026 19:56
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність берегти Києво-Печерську лавру як одну з національних святинь України. За його словами, Росія веде війну не лише проти українців, а й проти місць, пов’язаних із культурою, історією та національною пам’яттю.
Про це Зеленський сказав у зверненні з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври, інформує Новини.LIVE.
Новина доповнюється
Читайте Новини.live!