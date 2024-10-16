США оголосили новий пакет допомоги Україні

Зеленський заявив, що США оголосили новий пакет допомоги на 425 млн доларів
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Президентом США Джозефом Байденом. Він заявив, що США оголосили новий пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів.
Про це глава держави повідомив в своєму Telegram-каналі у середу, 16 жовтня.
Зеленський про допомогу від США
"Лідерство президента Байдена в об’єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність", — написав президент.
Зеленський зазначив, що до пакету допомоги увійдуть нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.
"Запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів", — йдеться в повідомленні.
Президенти також обговорили майбутнє онлайн-засідання Української оборонної контактної групи, формату "Рамштайн".
Зеленський поінформував Байдена про своє звернення до українського парламенту, де План перемоги отримав підтримку всіх парламентських фракцій. Вже завтра він буде представлений партнерам у ЄС на засіданні Ради Європи.
"Продовжуємо працювати з партнерами над втіленням Формули миру. Дякуємо США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії", — додав президент.
Нагадаємо, Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді. Там він представив План перемоги.
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