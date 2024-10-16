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Зеленский заявил, что США объявили новый пакет помощи на 425 млн долларов

16 октября 2024 20:59
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
США объявили новый пакет помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Он заявил, что США объявили новый пакет пособия на сумму 425 миллионов долларов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале в среду, 16 октября.

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"Лидерство президента Байдена в объединении мира и крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять и защитить нашу независимость", — написал президент.

Зеленский отметил, что в пакет помощи войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

"Предложил рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Также обсудили важность дополнительных тренировок для украинских воинов", — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили предстоящее онлайн-заседание Украинской оборонной контактной группы, формата "Рамштайн".

Зеленский проинформировал Байдена о своем обращении в украинский парламент, где План победы получил поддержку всех парламентских фракций. Уже завтра он будет представлен партнерам в ЕС на заседании Совета Европы.

"Продолжаем работать с партнерами над воплощением Формулы мира. Спасибо США за готовность помочь Украине укрепить позиции, чтобы принудить Россию к добропорядочной дипломатии", — добавил президент.

Напомним, Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде. Там он представил План победы.

Ранее мы писали, что президент Украины назвал условие, при котором война завершится в следующем году.

Владимир Зеленский Джо Байден США Украина президент война в Украине

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