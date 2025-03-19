НАТО стане сильнішим, якщо Україна стане членом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, заявив, що Північноатлантичний Альянс може стати сильнішим, якщо до нього вступить Україна. Він назвав українську армію однією з найсильніших у світі.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Читайте також:

Вступ України до НАТО

"Можливо є наша інтеграція в Європі, в Євроатлантиці, це був абсолютно правильний крок, коли ваша країна (Фінляндія. — Ред.) приєдналася до НАТО", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що ми маємо не забувати, що НАТО — це спроможність всіх партнерів до оборони і це гарантія, що життя не буде зруйноване. Також це готовність працювати разом заради безпеки.

"Зараз наша українська армія є дійсно однією з найсильніших у світі з точки зору сучасної війни і це абсолютно справедливо й об'єктивно. Разом з Україною НАТО точно може стати сильніше", — наголосив він.

На думку українського лідера, тому треба працювати разом для того, аби Альянс набував новий досвід і для того, аби Україна одного дня могла так само як і Фінляндія приєднатися до НАТО.

"Це буде непросто не всі це підтримають, але ми будемо над цим працювати", — додав Зеленський.

Раніше президент України повідомив, чи закінчиться війна цього року.

Також він наголосив, що у випадку припинення обміну розвідданими зі США українські військові не зможуть виявляти ворожі ракети в повітряному просторі.