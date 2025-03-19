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Зеленский заявил, что НАТО станет сильнее при участии Украины

19 марта 2025 12:15
Евгения Брюховецкая - редактор
НАТО станет сильнее, если Украина станет членом, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 марта, заявил, что Североатлантический Альянс может стать сильнее, если в него вступит Украина. Он назвал украинскую армию одной из самых сильных в мире.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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"Возможно есть наша интеграция в Европе, в Евроатлантике, это был абсолютно правильный шаг, когда ваша страна (Финляндия. — Ред.) присоединилась к НАТО", —  сказал Зеленский.

Президент отметил, что мы не должны забывать, что НАТО — это способность всех партнеров к обороне и это гарантия, что жизнь не будет разрушена. Также это готовность работать вместе ради безопасности.

"Сейчас наша украинская армия действительно является одной из сильнейших в мире с точки зрения современной войны и это абсолютно справедливо и объективно. Вместе с Украиной НАТО точно может стать сильнее", — подчеркнул он.

По мнению украинского лидера, поэтому надо работать вместе для того, чтобы Альянс приобретал новый опыт и для того, чтобы Украина однажды могла так же как и Финляндия присоединиться к НАТО.

"Это будет непросто не все это поддержат, но мы будем над этим работать", — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил, закончится ли война в этом году.

Также он отметил, что в случае прекращения обмена разведданными с США украинские военные не смогут обнаруживать вражеские ракеты в воздушном пространстве.

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