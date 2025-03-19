Пауза в ударах по енергетиці - Зеленський відреагував на слова Путіна

Слова Путіна розходяться з реальністю, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, прокоментував "готовність" російського диктатора Володимира Путіна до "паузи" в ударах по енергетиці. Він зазначив, що слова розходяться з реальністю.
Про це український лідер сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Наміри Путіна щодо припинення вогню
Зеленський наголосив, що навіть цієї ночі після розмови Путіна та Трампа, коли російський диктатор сказав, що він нібито відає наказ припинити удари по українській енергетиці — за ніч було 150 дронів. Ворожі безпілотники влучили в об'єкти енергетики, транспорту та у дві лікарні.
"Слова Путіна дуже розходяться з реальністю, саме тому потрібна оборонна підтримка нашої ППО, потрібен тиск заради безпеки і порятунку життів людей. Я дякую Фінляндії за таку підтримку, за новий оборонний пакет", — додав президент.
Нагадаємо, Стубб повідомив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.
А Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом сьогодні увечері. Вони обговорять наступні кроки для завершення війни та миру.
Читайте Новини.LIVE!