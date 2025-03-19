Пауза в ударах по енергетиці - Зеленський відреагував на слова Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, прокоментував "готовність" російського диктатора Володимира Путіна до "паузи" в ударах по енергетиці. Він зазначив, що слова розходяться з реальністю.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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Зеленський наголосив, що навіть цієї ночі після розмови Путіна та Трампа, коли російський диктатор сказав, що він нібито відає наказ припинити удари по українській енергетиці — за ніч було 150 дронів. Ворожі безпілотники влучили в об'єкти енергетики, транспорту та у дві лікарні.

"Слова Путіна дуже розходяться з реальністю, саме тому потрібна оборонна підтримка нашої ППО, потрібен тиск заради безпеки і порятунку життів людей. Я дякую Фінляндії за таку підтримку, за новий оборонний пакет", — додав президент.

Нагадаємо, Стубб повідомив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.

А Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом сьогодні увечері. Вони обговорять наступні кроки для завершення війни та миру.