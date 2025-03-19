Пауза в ударах по энергетике - Зеленский отреагировал на слова Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 марта, прокомментировал "готовность" российского диктатора Владимира Путина к "паузе" в ударах по энергетике. Он отметил, что слова расходятся с реальностью.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Читайте также:

Намерения Путина относительно прекращения огня

Зеленский отметил, что даже этой ночью после разговора Путина и Трампа, когда российский диктатор сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике — за ночь было 150 дронов. Вражеские беспилотники попали в объекты энергетики, транспорта и в две больницы.

"Слова Путина очень расходятся с реальностью, именно поэтому нужна оборонная поддержка нашей ПВО, нужно давление ради безопасности и спасения жизней людей. Я благодарю Финляндию за такую поддержку, за новый оборонный пакет", — добавил президент.

Напомним, Стубб сообщил, что Финляндия поможет Украине в строительстве оборонительных сооружений на границе с Россией.

А Зеленский анонсировал телефонный разговор с Трампом сегодня вечером. Они обсудят следующие шаги для завершения войны и мира.