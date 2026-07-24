Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду в Овальному кабінеті Білого дому

Термінова новина

Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність підписати фінальну мирну угоду безпосередньо в Овальному кабінеті Білого дому чи в резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Український лідер підкреслив, що конкретне місце проведення цієї історичної події тепер цілком залежить від рішення американської сторони. При цьому керівник держави заздалегідь сповістив закордонних колег про своє бажання терміново прибути до Сполучених Штатів Америки за першої ж нагоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського американській блогерці Лорі Лумер.

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