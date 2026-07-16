Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Михайло Федоров після звільнення з посади міністра оборони продовжить працювати в його команді. Водночас глава держави зазначив, що про нову посаду Федорова оголосять згодом. Також Зеленський прокоментував сьогоднішні акції протесту, наголосивши, що українці мають право вільно висловлювати свою позицію.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками ЗМІ у четвер, 16 липня, інформує Новини.LIVE.

Зеленський підтвердив, що Федоров залишиться в його команді

Президент підтвердив, що після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров не залишить державну службу. За його словами, він і надалі працюватиме в президентській команді, однак рішення щодо його майбутньої посади буде оголошено пізніше.

Президент не уточнив, яку саме посаду може обійняти Федоров, зазначивши лише, що це питання ще обговорюється.

"Михайло (Федоров. — Ред.), я впевнений, що він залишатиметься в моїй команді, і ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати", — сказав Зеленський.

Зеленський прокоментував акції протесту

Під час спілкування з журналістами Президент також висловився щодо сьогоднішніх акцій протесту. Він наголосив, що в демократичній державі громадяни мають право відкрито висловлювати свою позицію, а влада чує суспільство й реагує на його настрої.

"Я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти — і правильно".

Водночас Зеленський наголосив, що від суспільства немає секретів, однак під час війни існує інформація, яку не можна розголошувати, щоб вона не стала відомою ворогу.

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