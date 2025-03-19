Кордон із Росією завжди становитиме загрозу, — Зеленський

Зеленський заявив, що довгий кордон із РФ завжди буде загрозою
Довгий кордон із Росією завжди становитиме загрозу, незалежно від членства в тому чи іншому Альянсі. Україна та Фінляндія можуть співпрацювати в оборонній сфері.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Фінляндії в середу, 19 березня.
Довгий кордон з РФ — це загроза
Зеленський підкреслив, що довгий кордон із Росією завжди становитиме загрозу, незалежно від членства в тому чи іншому Альянсі.
"Довгий кордон з руськими — це завжди буде небезпека, в незалежності в тому чи іншому Альянсі ми з вами є або будемо", — сказав Президент.
Глава держави також заявив про стратегічне партнерство з Фінляндією у питаннях безпеки та розвитку оборонних технологій.
"Я дуже радий, що у нас дійсно такі хороші дружні відносини з Фінляндією. Ми точно можемо бути партнерами щодо гарантій безпеки. Це дуже важливо, щоб країна самостійно мала можливості давати безпеку своїм людям. Ми в цьому маємо досвід і хочемо ділитися цим досвідом. Хочемо розвивати спільне виробництво дронів і інші сучасні технології, як в Україні, так і в Фінляндії", — підсумував Зеленський.
Крім того, на цій пресконференції український лідер наголосив що НАТО може стати сильнішим, якщо до нього вступить Україна. Також Зеленський відзначив, країна повинна отримати надійні гарантії безпеки.
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