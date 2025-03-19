Граница с Россией всегда будет представлять угрозу, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Длинная граница с Россией всегда будет представлять угрозу, независимо от членства в том или ином Альянсе. Украина и Финляндия могут сотрудничать в оборонной сфере.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии в среду, 19 марта.

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Зеленский подчеркнул, что длинная граница с Россией всегда будет представлять угрозу, независимо от членства в том или ином Альянсе.

"Длинная граница с русскими — это всегда будет опасность, в независимости в том или ином Альянсе мы с вами есть или будем", — сказал Президент.

Глава государства также заявил о стратегическом партнерстве с Финляндией в вопросах безопасности и развития оборонных технологий.

"Я очень рад, что у нас действительно такие хорошие дружеские отношения с Финляндией. Мы точно можем быть партнерами по гарантиям безопасности. Это очень важно, чтобы страна самостоятельно имела возможности давать безопасность своим людям. Мы в этом имеем опыт и хотим делиться этим опытом. Хотим развивать совместное производство дронов и другие современные технологии, как в Украине, так и в Финляндии", — подытожил Зеленский.

Кроме того, на этой пресс-конференции украинский лидер отметил, что НАТО может стать сильнее, если в него вступит Украина. Также Зеленский отметил, страна должна получить надежные гарантии безопасности.