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Зеленський заявив про запчастини Заходу в російських БпЛА — відео

2 листопада 2024 21:14
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Атака дронів на Україну — Зеленський про західні запчастини в безпілотниках
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом жовтня росіяни спрямували проти України більш ніж дві тисячі дронів. Він додав, що в них були присутня компоненти західного виробництва.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 2 листопада.

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"Сьогодні перш за все вдячність нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак "шахедів" та ракет. Росія поступово нарощує цю активність. І для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти", — зазначив президент. 

Глава держави наголосив, що протягом жовтня росіяни випустили по Україні щонайменше дві тисячі "шахедів".

"Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", — наголосив Зеленський. 

Президент наголосив, що всі компоненти для дронів постачаються від компаній з Китаю, Європи, Америки, що сприяє постійному терору проти українців.

"Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну", — наголосив Зеленський. 

Також Зеленський додав, що не лише дрони, але і російські ракети мають західні компоненти.

"Боротися проти російських ударів — це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії", — наголосив глава держави.

Він додав, що санкції мають збільшуватись, бути ефективними. За словами Зеленського, кожна схема обходу санкцій є злочином проти людства. 

Глава держави додав, що саме такі схеми дозволяють Росії також підсилювати режими в Ірані та Північній Кореї.

"Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати", — резюмував Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на російські удари по Україні 2 листопада. Він заявив, що тиск на Росію та її союзників недостатній.

Нагадаємо, у КМВА за останніми даними уламки "Шахедів" впали у шести районах столиці. Мер Києва повідомив, що у Києві від дронової атаки постраждало двоє людей

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні дрони війна

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