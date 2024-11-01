Війна в Україні — Зеленський відзначив служби порятунку людей після обстрілів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська щоденно атакують населені пункти України. Президент України Володимир Зеленський відзначив незламність рятувальників, медиків та волонтерів, які щоденно рятують життя після обстрілів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Президент висловив подяку всім, хто реагує на наслідки російських ударів та допомагає постраждалим українцям.

Працівники ДСНС ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Аварійно-рятувальні роботи на Харківщині. Фото: ДСНС

"Дякую кожному й кожній, хто виїжджає на місця після російських ударів у всіх наших областях, розбирає завали, гасить пожежі, надає першу медичну допомогу. І загалом – забезпечує порятунок наших людей", — написав Зеленський.

Працівниця ДСНС розмовляє із постраждалою бабусею. Фото: ДСНС

Медичні працівники надають першу допомогу постраждалим внаслідок обстрілів. Фото:

Глава держави підкреслив, що навіть у критичних умовах, коли ворог створює надзвичайний стан по всій країні, українські громадяни можуть розраховуватися на допомогу.

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальники розбирають завали пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Харківщини

"Після російських ударів та обстрілів, ситуацій надзвичайних і критичних, які ворог створює проти нашої держави, наші люди завжди можуть розраховувати, що допомога буде попри всі обставини", — заявив Президент України.

Рятувальники ліквідують загоряння будинку. Фото: ДСНС Донеччини

Працівники ДСНС розбирають завали будинку після ворожого удару. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, російська армія вночі 1 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.

У Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. Також у місті виникли пожежі.