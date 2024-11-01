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Зеленський подякував тим, хто рятує українців після атак РФ

1 листопада 2024 12:00
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Зеленський відзначив служби порятунку людей після обстрілів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська щоденно атакують населені пункти України. Президент України Володимир Зеленський відзначив незламність рятувальників, медиків та волонтерів, які щоденно рятують життя після обстрілів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Президент висловив подяку всім, хто реагує на наслідки російських ударів та допомагає постраждалим українцям.

рятувальники під час пожежі
Працівники ДСНС ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини
рятувальники розбирають завали
Аварійно-рятувальні роботи на Харківщині. Фото: ДСНС

"Дякую кожному й кожній, хто виїжджає на місця після російських ударів у всіх наших областях, розбирає завали, гасить пожежі, надає першу медичну допомогу. І загалом – забезпечує порятунок наших людей", — написав Зеленський. 

Рятувальник допомогає постраждалій бабусі
Працівниця ДСНС розмовляє із постраждалою бабусею. Фото: ДСНС
Медики допомагають постраждалим після обстрілу
Медичні працівники надають першу допомогу постраждалим внаслідок обстрілів. Фото: 

Глава держави підкреслив, що навіть у критичних умовах, коли ворог створює надзвичайний стан по всій країні, українські громадяни можуть розраховуватися на допомогу.

рятувальники на завалах
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
рятувальники розбирають завали будинку
Рятувальники розбирають завали пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Харківщини

"Після російських ударів та обстрілів, ситуацій надзвичайних і критичних, які ворог створює проти нашої держави, наші люди завжди можуть розраховувати, що допомога буде попри всі обставини", — заявив Президент України.

ДСНС під час пожежі
Рятувальники ліквідують загоряння будинку. Фото: ДСНС Донеччини
працівники ДСНС на завалах
Працівники ДСНС розбирають завали будинку після ворожого удару. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, російська армія вночі 1 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях. 

У Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. Також у місті виникли пожежі.

медики Володимир Зеленський волонтери ДСНС обстріли війна в Україні

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