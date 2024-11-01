Війна в Україні — Зеленський відзначив служби порятунку людей після обстрілів

Зеленський подякував тим, хто рятує українців після атак РФ
Російські війська щоденно атакують населені пункти України. Президент України Володимир Зеленський відзначив незламність рятувальників, медиків та волонтерів, які щоденно рятують життя після обстрілів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.
Зеленський відреагував на обстріли
Президент висловив подяку всім, хто реагує на наслідки російських ударів та допомагає постраждалим українцям.
"Дякую кожному й кожній, хто виїжджає на місця після російських ударів у всіх наших областях, розбирає завали, гасить пожежі, надає першу медичну допомогу. І загалом – забезпечує порятунок наших людей", — написав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що навіть у критичних умовах, коли ворог створює надзвичайний стан по всій країні, українські громадяни можуть розраховуватися на допомогу.
"Після російських ударів та обстрілів, ситуацій надзвичайних і критичних, які ворог створює проти нашої держави, наші люди завжди можуть розраховувати, що допомога буде попри всі обставини", — заявив Президент України.
Нагадаємо, російська армія вночі 1 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.
У Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. Також у місті виникли пожежі.
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