Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский поблагодарил тех, кто спасает украинцев после атак РФ arrow

Зеленский поблагодарил тех, кто спасает украинцев после атак РФ

1 ноября 2024 12:00
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Війна в Україні — Зеленський відзначив служби порятунку людей після обстрілів
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отметил несокрушимость спасателей, медиков и волонтеров, которые ежедневно спасают жизни после обстрелов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 1 ноября.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на обстрелы

Президент выразил благодарность всем, кто реагирует на последствия российских ударов и помогает пострадавшим украинцам.

спасатели во время пожара
Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар.
Фото: ГСЧС Одесщины
спасатели разбирают завалы
Аварийно-спасательные работы в Харьковской области. Фото: ГСЧС

"Спасибо каждому и каждой, кто выезжает на места после российских ударов во всех наших областях, разбирает завалы, тушит пожары, оказывает первую медицинскую помощь. И вообще — обеспечивает спасение наших людей", — написал Зеленский. 

Спасатель помогает пострадавшей бабушке
Работница ГСЧС разговаривает с пострадавшей бабушкой. Фото: ГСЧС
Медики помогают пострадавшим после обстрела
Медицинские работники оказывают первую помощь пострадавшим в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Глава государства подчеркнул, что даже в критических условиях, когда враг создает чрезвычайное положение по всей стране, украинские граждане могут рассчитывать на помощь.

спасатели на завалах
Спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины
спасатели разбирают завалы дома
Спасатели разбирают завалы поврежденного здания. Фото: ГСЧС Харьковщины

"После российских ударов и обстрелов, ситуаций чрезвычайных и критических, которые враг создает против нашего государства, наши люди всегда могут рассчитывать, что помощь будет, несмотря на все обстоятельства", — заявил Президент Украины.

ГСЧС при пожаре
Спасатели ликвидируют возгорание дома.
Фото: ГСЧС Донбасса
работники ГСЧС на завалах
Работники ГСЧС разбирают завалы дома после вражеского удара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Напомним, российская армия ночью 1 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

В Полтаве в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки. Также в городе возникли пожары.

медики Владимир Зеленский волонтеры ГСЧС обстрелы война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

19:32 США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку

19:32 Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

Срочная новость

19:32 США оголосили новий пакет допомоги Україні — що у списку

19:32 Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Text

11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре