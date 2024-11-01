Війна в Україні — Зеленський відзначив служби порятунку людей після обстрілів

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отметил несокрушимость спасателей, медиков и волонтеров, которые ежедневно спасают жизни после обстрелов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Президент выразил благодарность всем, кто реагирует на последствия российских ударов и помогает пострадавшим украинцам.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар.

Фото: ГСЧС Одесщины

Аварийно-спасательные работы в Харьковской области. Фото: ГСЧС

"Спасибо каждому и каждой, кто выезжает на места после российских ударов во всех наших областях, разбирает завалы, тушит пожары, оказывает первую медицинскую помощь. И вообще — обеспечивает спасение наших людей", — написал Зеленский.

Работница ГСЧС разговаривает с пострадавшей бабушкой. Фото: ГСЧС

Медицинские работники оказывают первую помощь пострадавшим в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Глава государства подчеркнул, что даже в критических условиях, когда враг создает чрезвычайное положение по всей стране, украинские граждане могут рассчитывать на помощь.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Спасатели разбирают завалы поврежденного здания. Фото: ГСЧС Харьковщины

"После российских ударов и обстрелов, ситуаций чрезвычайных и критических, которые враг создает против нашего государства, наши люди всегда могут рассчитывать, что помощь будет, несмотря на все обстоятельства", — заявил Президент Украины.

Спасатели ликвидируют возгорание дома.

Фото: ГСЧС Донбасса

Работники ГСЧС разбирают завалы дома после вражеского удара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Напомним, российская армия ночью 1 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

В Полтаве в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки. Также в городе возникли пожары.