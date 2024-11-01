Війна в Україні — Зеленський відзначив служби порятунку людей після обстрілів

Зеленский поблагодарил тех, кто спасает украинцев после атак РФ
Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отметил несокрушимость спасателей, медиков и волонтеров, которые ежедневно спасают жизни после обстрелов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 1 ноября.
Зеленский отреагировал на обстрелы
Президент выразил благодарность всем, кто реагирует на последствия российских ударов и помогает пострадавшим украинцам.
"Спасибо каждому и каждой, кто выезжает на места после российских ударов во всех наших областях, разбирает завалы, тушит пожары, оказывает первую медицинскую помощь. И вообще — обеспечивает спасение наших людей", — написал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что даже в критических условиях, когда враг создает чрезвычайное положение по всей стране, украинские граждане могут рассчитывать на помощь.
"После российских ударов и обстрелов, ситуаций чрезвычайных и критических, которые враг создает против нашего государства, наши люди всегда могут рассчитывать, что помощь будет, несмотря на все обстоятельства", — заявил Президент Украины.
Напомним, российская армия ночью 1 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.
В Полтаве в результате падения обломков российских беспилотников получили повреждения частные жилые дома и хозяйственные постройки. Также в городе возникли пожары.
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