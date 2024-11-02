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Зеленский заявил о запчастях Запада в российских БпЛА — видео

2 ноября 2024 21:14
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Атака дронов на Украине — Зеленский о западных запчастях в беспилотниках
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение октября россияне направили против Украины более двух тысяч дронов. Он добавил, что в них присутствовали компоненты западного производства.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 2 ноября.

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"Сегодня, прежде всего, благодарность нашим воинам. Всем, кто защищает Украину от ежедневных атак "шахедов" и ракет. Россия постепенно наращивает эту активность. И для этого до сих пор имеет возможность, к сожалению, использовать западные компоненты", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в течение октября россияне выпустили по Украине минимум две тысячи "шахедов".

"Буквально каждые сутки. Такое количество "шахедов" — это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор", — подчеркнул Зеленский. .

Президент подчеркнул, что все компоненты для дронов поставляются от компаний из Китая, Европы, Америки, что способствует постоянному террору против украинцев.

"Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать гораздо больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский добавил, что не только дроны, но и у российских ракет есть западные компоненты.

"Бороться против российских ударов — это значит бороться в том числе за силу санкций против России", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что санкции должны увеличиваться, быть эффективными. По словам Зеленского, любая схема обхода санкций является преступлением против человечества.

Глава государства добавил, что именно такие схемы позволяют России также усиливать режимы в Иране и Северной Корее.

"Это глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на российские удары по Украине 2 ноября. Он заявил, что давление на Россию и ее союзников недостаточно.

Напомним, в КМВА по последним данным обломки "Шахедов" упали в шести районах столицы. Мэр Киева сообщил, что в Киеве от дроновой атаки пострадали два человека.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине дроны война

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