Зеленський повідомив про перший сигнал РФ щодо припинення вогню

Український лідер Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та європейськими лідерами. За його словами, був сигнал від спецпредставника Штатів Стіва Віткоффа, що Росія готова до припинення вогню.

Про це глава держави розповів журналістам у вівторок, 12 серпня.

Готовність РФ до припинення вогню

Український лідер зауважив, що це перший сигнал від РФ щодо припинення вогню. За його словами, його позитивно сприйняли усі учасники розмови.

"У нас був дзвінок з Президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку принаймні до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них", — розповів Зеленський.

Крім того, під час розмови глава держави зауважив, що не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання Конституції.

Нагадаємо, український лідер відреагував на вимогу Росії вивести війська з Донбасу. Він заявив, що цього не станеться.

Раніше Зеленський повідомив, що російські окупанти планують нові наступи на фронті.