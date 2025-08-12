Зеленский сообщил о первом сигнале РФ о прекращении огня

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и европейскими лидерами. По его словам, был сигнал от спецпредставителя Штатов Стива Уиткоффа, что Россия готова к прекращению огня.

Об этом глава государства рассказал журналистам во вторник, 12 августа.

Реклама

Читайте также:

Готовность РФ к прекращению огня

Украинский лидер отметил, что это первый сигнал от РФ о прекращении огня. По его словам, его положительно восприняли все участники разговора.

"У нас был звонок с Президентом Трампом и с некоторыми лидерами Европы. В течение звонка был сигнал от господина Уиткоффа, который был также на звонке, что Россия готова к окончанию войны, к первому шагу по крайней мере к прекращению огня. И что это сигнал впервые от них", — рассказал Зеленский.

Кроме того, во время разговора глава государства отметил, что не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос Конституции.

Напомним, украинский лидер отреагировал на требование России вывести войска с Донбасса. Он заявил, что этого не произойдет.

Ранее Зеленский сообщил, что российские оккупанты планируют новые наступления на фронте.