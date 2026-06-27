Зеленський: за тиждень РФ атакувала 15 областей України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Росія за тиждень атакувала 15 областей України. За цей час окупанти застосували близько 1 400 ударних дронів, майже 1 500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Президент Володимир Зеленський закликав посилити протиповітряну оборону та тиск на Росію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у суботу, 27 червня.

Зеленський про масштаби ударів РФ по Україні за тиждень

За словами Зеленського, протягом тижня російські війська практично щодня обстрілювали Херсон, Запоріжжя, Харків і Сумську область. Загалом під ударами опинилися 15 регіонів України. Окупанти били по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та мирних жителях, застосовуючи різні види озброєння. Президент наголосив, що майже щодня через російські атаки є загиблі та поранені, а загроза нових ударів залишається постійною.

Наводячи масштаби російських атак за останній тиждень, Зеленський оприлюднив дані щодо кількості дронів, авіабомб і ракет, які окупанти застосували проти України:

"За цей тиждень 15 наших областей були під ударами Росії. Практично щоденні обстріли Херсона, Запоріжжя, Харкова та Сум. Різними типами зброї росіяни бʼють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору. І загроза цих російських атак залишається постійною. Лише впродовж тижня було близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичні".

Окремо Зеленський окреслив ключові завдання для України та її партнерів. За його словами, пріоритетами залишаються зміцнення протиповітряної оборони, насамперед антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі Drone Deal, а також посилення санкційного тиску на Росію та її союзників.

"Посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі Drone Deal та посилення тиску на агресора – пріоритетні напрями. Санкції проти Росії та її партнерів за цю війну мають діяти саме там, де це буде найбільш відчутно. Необхідні сильні та оперативні кроки, які змусять Росію рухатися до завершення цієї війни. Все, що посилює Україну, допомагає наближати мир. Дякую всім, хто нам допомагає", — резюмував лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 27 червня 2026 року Зеленський повідомив, що українські ракети FP-5 "Фламінго" уразили завод "Титан-Барикади" у російському Волгограді. За попередніми даними, після влучання на території підприємства виникла пожежа. Цей завод є одним із ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу, де виробляють артилерійські системи та компоненти для ракетного озброєння.

Новини.LIVE також писали, що Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму та не припиняє спроб послабити російський контроль над півостровом. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовувала Крим як плацдарм для атак на інші українські регіони. За його словами, Україна поступово позбавляє окупантів можливості використовувати тимчасово окупований півострів у військових цілях.