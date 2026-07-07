Зеленський з дружиною прибув до Анкари на саміт НАТО

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Український лідер Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у вівторок, 7 липня, прибули до Анкари на саміт НАТО. Зокрема, там обговорять посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Саміт НАТО в Анкарі

Відомо, що саміт триватиме 7 та 8 липня. Він збере лідерів 32 країн-членів Альянсу та держав-партнерів.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська в Анкарі. Фото: кадр з відео

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка наразі перебуває в Анкарі, повідомила, що одними з ключових тем саміту будуть війна Росії проти України, посилення української протиповітряної оборони та збільшення оборонних витрат країн Альянсу.

Спочатку Зеленський виступить на Форумі оборонних індустрій, а також проведе серію двосторонніх зустрічей. А ввечері український лідер разом з дружиною запрошені на урочистий прийом, який влаштовує турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Крім того, на саміті обговорять збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО.

Після виступу Зеленського у нього будуть відкриті заяви для ЗМІ з генсеком НАТО Марком Рютте.

Як писали Новини.LIVE, під час брифінгу в Анкарі генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що через дефіцит систем ППО в країнах Альянсу НАТО спільно з Україною запускають ініціативи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів.

Раніше ми повідомляли, що перший день саміту відкриється Форумом оборонної промисловості, під час якого учасники зосередяться на інноваціях, розвитку партнерства в галузі оборони та можливостях укладання нових контрактів.