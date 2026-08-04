Зеленський запровадив санкції проти компаній, що постачають компоненти для російської балістики

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування нових санкцій проти компаній та осіб, які забезпечують роботу російського військово-промислового комплексу. Обмеження запровадили щодо 23 підприємств і 20 пов'язаних із ними фізичних осіб.

Про це повідомляє ОП, передає Новини.LIVE.

Зеленський підписав указ про нові санкції

Компанії займаються виробництвом та постачанням обладнання, комплектуючих і технологій для російського ВПК та силових структур, обходячи міжнародні санкції. До санкційного списку, зокрема, увійшла компанія "Кідма Тек", яка виробляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, а також ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети.

Також під обмеження потрапив завод імені Морозова, що входить до структури підсанкційного "Ростєха". Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетного палива та матеріалів для ракетних комплексів. Зокрема, воно постачає твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет "Іскандер-М". Крім того, санкції запровадили проти компанії "Спецелектронкомплект", яка бере участь у виробництві керованих авіаційних ракет, а також підприємства "Аурум", що забезпечує російські війська системами радіоелектронної боротьби та безпілотниками.

До переліку також увійшли російські ІТ-компанії, які розробляють цифрові рішення та програмне забезпечення у сфері інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

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"Ми продовжуємо системну роботу із запровадження санкцій проти виробників озброєння, зокрема балістики, та інших компаній, які забезпечують діяльність російського військово-промислового комплексу. Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Що більше держав долучаться до таких обмежень, то слабшими будуть спроможності Росії завдавати ударів по Україні", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 серпня Володимир Зеленський заявив, що ключовим критерієм оцінки роботи українських послів має стати конкретний результат — залучення додаткової зброї, фінансової допомоги та рішень, які посилюють міжнародний тиск на Росію. Також глава держави наголосив на необхідності запровадження жорсткіших санкцій проти російських виробників балістичних ракет.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон працюють над новими рішеннями щодо застосування ракетних систем та поглиблення співпраці між оборонними компаніями. За його словами, необхідні документи вже готують, а координуватиме цей напрямок заступник керівника Офісу Президента, генерал Павло Паліса.