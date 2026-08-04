Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ввел санкции против компаний, работающих на российский ВПК

Зеленский ввел санкции против компаний, работающих на российский ВПК

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 07:27
Зеленский ввел санкции против компаний, поставляющих компоненты для российской баллистики
Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против компаний и лиц, обеспечивающих работу российского военно-промышленного комплекса. Ограничения введены в отношении 23 предприятий и 20 связанных с ними физических лиц.

Об этом сообщает ОП, передает Новини.LIVE.

Зеленский подписал указ о новых санкциях

Компании занимаются производством и поставкой оборудования, комплектующих и технологий для российского ВПК и силовых структур, обходя международные санкции. В санкционный список, в частности, вошла компания "Кидма Тек", которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, а также ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.

Также под ограничения попал завод имени Морозова, входящий в структуру подсанкционного "Ростеха". Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетного топлива и материалов для ракетных комплексов. В частности, оно поставляет твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет "Искандер-М". Кроме того, санкции введены в отношении компании "Спецелектронкомплект", участвующей в производстве управляемых авиационных ракет, а также предприятия "Аурум", снабжающего российские войска системами радиоэлектронной борьбы и беспилотниками.

В перечень также вошли российские IT-компании, разрабатывающие цифровые решения и программное обеспечение в сфере информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

Читайте также:

"Мы продолжаем системную работу по введению санкций против производителей вооружений, в частности баллистического оружия, и других компаний, обеспечивающих деятельность российского военно-промышленного комплекса. Каждое предприятие, которое лишится доступа к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединится к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине", — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 августа Владимир Зеленский заявил, что ключевым критерием оценки работы украинских послов должен стать конкретный результат — привлечение дополнительного оружия, финансовой помощи и решений, усиливающих международное давление на Россию. Также глава государства подчеркнул необходимость введения более жестких санкций против российских производителей баллистических ракет.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон работают над новыми решениями по применению ракетных систем и углублению сотрудничества между оборонными компаниями. По его словам, необходимые документы уже готовятся, а координировать это направление будет заместитель главы Офиса Президента, генерал Павел Палиса.

Владимир Зеленский санкции против России ракеты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации