Зеленський: РФ не впливатиме на вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна продовжує рухатися до членства в НАТО, попри спроби переконати її відмовитися від цього курсу. Володимир Зеленський заявив, що питання членства України в Альянсі не залежатиме від Росії, якщо США будуть упевнені, що Україні потрібне НАТО. Водночас президент наголосив на необхідності отримати максимальні гарантії безпеки наприкінці війни.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з українською громадою в Канаді, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про вступ України до НАТО

За словами Володимира Зеленського, Україну часто підштовхують до різних форматів, які мають переконати Росію в тому, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Водночас українська команда продовжує рухатися шляхом до Альянсу.

Говорячи про можливість вступу України до НАТО, Зеленський зазначив, що важливим фактором є позиція Сполучених Штатів. За його словами, якщо США будуть упевнені в необхідності членства України в Альянсі, Росія не зможе впливати на це питання.

"Коли Сполучені Штати Америки будуть впевнені, що Україні потрібно НАТО, я впевнений, що з цього моменту це не буде залежати від Російської Федерації", — зазначив український лідер.

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Які гарантії безпеки потрібні Україні

Зеленський також наголосив, що Україна наприкінці війни має отримати максимально можливі гарантії безпеки. За його словами, головне — завершити війну та отримати гарантії, які не допустять її повторного початку.

До таких гарантій президент відніс економічні гарантії в межах Європейського Союзу та стратегічні гарантії НАТО.

Зеленський про роль України в ЄС

Окремо глава держави назвав вступ України до Європейського Союзу взаємовигідним союзом. За його словами, йдеться не лише про підтримку чи зброю для України, а й про внесок держави у спільну безпеку Європи.

Зеленський зазначив, що Україна в майбутньому може давати Європі не меншу безпеку, ніж Європа сьогодні дає Україні. Він пов'язав це з українським досвідом, військовими та технологіями, а також наголосив, що країни ЄС усвідомлюють це і більшість підтримує такий підхід.

Говорячи про статус України у відносинах з Євросоюзом, президент підкреслив, що її вже сприймають не як прохача, а як сильного рівноправного партнера, який робить внесок у спільну безпеку ЄС.

"Україна може давати в майбутньому не меншу безпеку, ніж Європа сьогодні дає Україні: досвідом, військовими, технологіями", — наголосив Зеленський.

Україна відкриває переговорні кластери з ЄС

Зеленський також повідомив про просування України у переговорному процесі щодо вступу до Європейського Союзу.

За його словами, Україна вже відкрила перший і шостий переговорні кластери та готується до відкриття ще двох. Мета української команди — відкрити всі переговорні кластери до 1 січня 2027 року.

Новини.LIVE інформували, що військовий комітет НАТО 18–19 вересня проведе засідання на рівні начальників генштабів у Копенгагені. Серед головних тем зустрічі — зміцнення колективної оборони Альянсу, розвиток технологій та реалізація рішень саміту в Анкарі. Окремо посадовці обговорять подальше розширення військової підтримки України.

Новини.LIVE також писали, що у жовтні 2026 року Україну відвідає Військовий комітет НАТО — востаннє його представники приїжджали до країни вісім років тому. Про майбутній візит повідомив Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий після розмови з головою комітету Джузеппе Каво Драгоне. Сторони обговорили ситуацію на фронті, посилення ППО та ключові військові пріоритети України.