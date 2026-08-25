Військовий комітет НАТО у вересні обговорить допомогу Україні

Генсек НАТО Марк Рютте та український лідер Володимир Зеленський. Фото: ОП

Військовий комітет НАТО збереться 18-19 вересня в Копенгагені на засідання на рівні начальників генеральних штабів. Головними темами конференції під головуванням адмірала Джузеппе Каво Драгоне стануть реалізація рішень саміту в Анкарі, зміцнення колективної оборони Альянсу, розвиток технологій, а також розширення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО, передає Новини.LIVE.

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Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні

"Військовий комітет проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів 18-19 вересня 2026 року в Копенгагені, Данія. Засідання очолюватиме голова Військового комітету (CMC) адмірал Джузеппе Каво Драгоне", — зазначили в Альянсі.

Крім того, участь візьмуть верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, а також верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з трансформації адмірал Пʼєр Вандьє.

У пресслужбі назвали теми обговорень:

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подальші кроки за підсумками саміту НАТО в Анкарі, зокрема подальше зміцнення колективного стримування й оборони Альянсу, інновації та технології;

підтримка України.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський не став прямо говорити про можливість направлення українських військових для захисту країн НАТО у разі російської агресії. Він нагадав, що Україна поки не входить до Альянсу.

А нещодавно головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів розмову з очільником Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Зокрема, сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові військові пріоритети України.