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Главная Новости дня Зеленский: вступление Украины в НАТО не будет зависеть от РФ

Зеленский: вступление Украины в НАТО не будет зависеть от РФ

Ua ru
12 сентября 2026 13:41
Зеленский: РФ не будет влиять на вступление Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина продолжает двигаться к членству в НАТО, несмотря на попытки убедить ее отказаться от этого курса. Владимир Зеленский заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе не будет зависеть от России, если США будут уверены, что Украине нужно НАТО. В то же время президент подчеркнул необходимость получить максимальные гарантии безопасности по окончании войны.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с украинской громадой в Канаде, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о вступлении Украины в НАТО

По словам Владимира Зеленского, Украину часто подталкивают к различным форматам, которые должны убедить Россию в том, что Украина никогда не станет членом НАТО. В то же время украинская команда продолжает двигаться по пути в Альянс.

Говоря о возможности вступления Украины в НАТО, Зеленский отметил, что важным фактором является позиция Соединенных Штатов. По его словам, если США будут уверены в необходимости членства Украины в Альянсе, Россия не сможет влиять на этот вопрос.

"Когда Соединённые Штаты Америки будут уверены, что Украине нужно НАТО, я уверен, что с этого момента это не будет зависеть от Российской Федерации", — отметил украинский лидер.

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Какие гарантии безопасности нужны Украине

Зеленский также подчеркнул, что Украина по окончании войны должна получить максимально возможные гарантии безопасности. По его словам, главное — завершить войну и получить гарантии, которые не допустят ее повторного начала.

К таким гарантиям президент отнес экономические гарантии в рамках Европейского Союза и стратегические гарантии НАТО.

Зеленский о роли Украины в ЕС

Отдельно глава государства назвал вступление Украины в Европейский Союз взаимовыгодным союзом. По его словам, речь идет не только о поддержке или оружии для Украины, но и о вкладе государства в общую безопасность Европы.

Зеленский отметил, что Украина в будущем может обеспечивать Европе не меньшую безопасность, чем Европа сегодня обеспечивает Украине. Он связал это с украинским опытом, вооруженными силами и технологиями, а также подчеркнул, что страны ЕС осознают это и большинство поддерживает такой подход.

Говоря о статусе Украины в отношениях с Евросоюзом, президент подчеркнул, что её уже воспринимают не как просителя, а как сильного равноправного партнера, который вносит вклад в общую безопасность ЕС.

"Украина может обеспечить в будущем не меньшую безопасность, чем Европа сегодня обеспечивает Украине: опытом, военными, технологиями", — подчеркнул Зеленский.

Украина открывает переговорные кластеры с ЕС

Зеленский также сообщил о прогрессе Украины в переговорном процессе по вступлению в Европейский Союз.

По его словам, Украина уже открыла первый и шестой переговорные кластеры и готовится к открытию ещё двух. Цель украинской команды — открыть все переговорные кластеры до 1 января 2027 года.

Новини.LIVE сообщали, что военный комитет НАТО 18–19 сентября проведет заседание на уровне начальников генштабов в Копенгагене. Среди главных тем встречи — укрепление коллективной обороны Альянса, развитие технологий и реализация решений саммита в Анкаре. Отдельно чиновники обсудят дальнейшее расширение военной поддержки Украины.

Новини.LIVE также писали, что в октябре 2026 года Украину посетит Военный комитет НАТО — в последний раз его представители приезжали в страну восемь лет назад. О предстоящем визите сообщил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый после беседы с председателем комитета Джузеппе Каво Драгоне. Стороны обсудили ситуацию на фронте, укрепление ПВО и ключевые военные приоритеты Украины.

Владимир Зеленский Европейский союз США НАТО Украина Альянс
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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