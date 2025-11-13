Зеленський в Запоріжжі вшанував пам’ять полеглих героїв

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців у Запоріжжі. Він поклав квіти до інсталяції "Дерево пам'яті", що є ключовим елементом майбутнього меморіального комплексу пам'яті полеглих героїв Запоріжжя.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 13 листопада.

Зеленський з візитом на Запоріжжі

"Наше завдання — пам'ятати про кожного й кожну, хто віддав своє життя, виборюючи свободу України, і бути вдячними. Сьогодні на місці майбутнього меморіального комплексу пам’яті полеглих героїв Запоріжжя вшанував загиблих українських захисників. Світла й вічна пам’ять героям", — сказав Зеленський.

Відомо, що цей об'єкт заввишки дев'ять метрів є центральним у комплексі "Посадка. Дерево пам'яті". Він складається з металевих елементів з іменами полеглих захисників. Зазначається, що рідні кожного загиблого військового залишають одну металеву трубочку з його викарбуваним іменем на дереві, а ще одну зберігають у себе як пам’ять.

Водночас в Офісі Президента розповіли, що меморіальний комплекс буде 200-метровою алеєю, уздовж якої стоятимуть зруйновані, підбиті та понівечені війною стовбури й гілки дерев, які нагадують дерева в посадках на лінії фронту. Комплекс покликаний формувати колективну пам'ять про втрати, яких зазнала Україна в боротьбі за свою свободу та незалежність проти російської агресії.

Нагадаємо, під час свого візиту на Запоріжжя Зеленський відвідав підземну школу в місті. Там навчається 500 учнів.

Крім того, президент відвідав поранених захисників та вручив їм державні нагороди. Вони зазнали поранень на складному Запорізькому напрямку і зараз вони відновлюються та проходять реабілітацію.