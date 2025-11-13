Відео
Головна Новини дня Зеленський відвідав підземну школу у Запоріжжі

Зеленський відвідав підземну школу у Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 17:28
Оновлено: 17:37
Зеленський зустрівся із школярами у Запоріжжі 13 листопада
Володимир Зеленський зустрівся із школярами. Фото: x.com/ZelenskyyUa

У четвер, 13 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав одну зі спеціалізованих шкіл Запоріжжя. Вона розташована в укритті.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський зустрівся із школярами у Запоріжжі

Під час зустрічі він поспілкувався з учнями, дізнався про їхні мрії, улюблені уроки та навчальні досягнення. Крім того, президент із задоволенням взяв участь у занятті з тактичної медицини.

"У цій школі, яка обладнана всім необхідним, навчається 500 учнів, але завдяки укриттю здобувати знання у дві зміни можуть близько 1000 школярів", — повідомив Зеленський.

У Запорізькому регіоні вже працює 13 шкіл в укриттях, а до кінця року планується відкрити ще одинадцять. Така ініціатива спрямована на те, щоб діти могли продовжувати здобувати освіту в безпечних умовах.

Зеленський відвідав підземну школу у Запоріжжі - фото 1
Володимир Зеленський зустрівся із школярами. Фото: x.com/ZelenskyyUa
Зеленський відвідав підземну школу у Запоріжжі - фото 2
 Зеленський прийшов у запорізьку школу. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Нагадаємо, 13 листопада Володимир Зеленський здійснив візит на Оріхівський напрямок та відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг".

Крім того, український лідер завітав до поранених захисників в одній із лікарень Запоріжжя та вручив їм державні нагороди.

Володимир Зеленський Запоріжжя школярі школа підземна школа
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
