Зеленский встретился со школьниками в Запорожье 13 ноября

Владимир Зеленский встретился со школьниками. Фото: x.com/ZelenskyyUa

В четверг, 13 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из специализированных школ Запорожья. Она расположена в укрытии.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский встретился со школьниками в Запорожье

Во время встречи он пообщался с учениками, узнал об их мечтах, любимых уроках и учебных достижениях. Кроме того, президент с удовольствием принял участие в занятии по тактической медицине.

"В этой школе, которая оборудована всем необходимым, учится 500 учеников, но благодаря укрытию получать знания в две смены может около 1000 школьников", — сообщил Зеленский.

В Запорожском регионе уже работают 13 школ в укрытиях, а до конца года планируется открыть еще одиннадцать. Такая инициатива направлена на то, чтобы дети могли продолжать получать образование в безопасных условиях.

Зеленский пришел в запорожскую школу. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Напомним, 13 ноября Владимир Зеленский совершил визит на Ореховское направление и посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".

Кроме того, украинский лидер посетил раненых защитников в одной из больниц Запорожья и вручил им государственные награды.