Зеленский встретился со школьниками в Запорожье 13 ноября

Зеленский посетил подземную школу в Запорожье
В четверг, 13 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из специализированных школ Запорожья. Она расположена в укрытии.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский встретился со школьниками в Запорожье
Во время встречи он пообщался с учениками, узнал об их мечтах, любимых уроках и учебных достижениях. Кроме того, президент с удовольствием принял участие в занятии по тактической медицине.
"В этой школе, которая оборудована всем необходимым, учится 500 учеников, но благодаря укрытию получать знания в две смены может около 1000 школьников", — сообщил Зеленский.
В Запорожском регионе уже работают 13 школ в укрытиях, а до конца года планируется открыть еще одиннадцать. Такая инициатива направлена на то, чтобы дети могли продолжать получать образование в безопасных условиях.
Напомним, 13 ноября Владимир Зеленский совершил визит на Ореховское направление и посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".
Кроме того, украинский лидер посетил раненых защитников в одной из больниц Запорожья и вручил им государственные награды.
