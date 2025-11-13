Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский посетил подземную школу в Запорожье

Зеленский посетил подземную школу в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 17:28
обновлено: 17:37
Зеленский встретился со школьниками в Запорожье 13 ноября
Владимир Зеленский встретился со школьниками. Фото: x.com/ZelenskyyUa

В четверг, 13 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из специализированных школ Запорожья. Она расположена в укрытии.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский встретился со школьниками в Запорожье

Во время встречи он пообщался с учениками, узнал об их мечтах, любимых уроках и учебных достижениях. Кроме того, президент с удовольствием принял участие в занятии по тактической медицине.

"В этой школе, которая оборудована всем необходимым, учится 500 учеников, но благодаря укрытию получать знания в две смены может около 1000 школьников", — сообщил Зеленский.

В Запорожском регионе уже работают 13 школ в укрытиях, а до конца года планируется открыть еще одиннадцать. Такая инициатива направлена на то, чтобы дети могли продолжать получать образование в безопасных условиях.

Зеленский посетил подземную школу в Запорожье - фото 1
Владимир Зеленский встретился со школьниками. Фото: x.com/ZelenskyyUa
Зеленский посетил подземную школу в Запорожье - фото 2
Зеленский пришел в запорожскую школу. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Напомним, 13 ноября Владимир Зеленский совершил визит на Ореховское направление и посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".

Кроме того, украинский лидер посетил раненых защитников в одной из больниц Запорожья и вручил им государственные награды.

Владимир Зеленский Запорожье школьники школа подземная школа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации