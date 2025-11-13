Зеленский в Запорожье почтил память павших героев в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших бойцов в Запорожье. Он возложил цветы к инсталляции "Дерево памяти", являющейся ключевым элементом будущего мемориального комплекса памяти павших героев Запорожья.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 13 ноября.

"Наша задача — помнить о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь, борясь за свободу Украины, и быть благодарными. Сегодня на месте будущего мемориального комплекса памяти павших героев Запорожья почтил погибших украинских защитников. Светлая и вечная память героям", — сказал Зеленский.

Известно, что этот объект высотой девять метров является центральным в комплексе "Посадка. Дерево памяти". Он состоит из металлических элементов с именами павших защитников. Отмечается, что родные каждого погибшего военного оставляют одну металлическую трубочку с его выгравированным именем на дереве, а еще одну хранят у себя как память.

В то же время в Офисе Президента рассказали, что мемориальный комплекс будет 200-метровой аллеей, вдоль которой будут стоять разрушенные и подбитые войной стволы и ветви деревьев, которые напоминают деревья в посадках на линии фронта. Комплекс призван формировать коллективную память о потерях, которые понесла Украина в борьбе за свою свободу и независимость против российской агрессии.

Напомним, во время своего визита в Запорожье Зеленский посетил подземную школу в городе. Там учатся 500 учеников.

Кроме того, президент посетил раненых защитников и вручил им государственные награды. Они получили ранения на сложном Запорожском направлении, и сейчас они восстанавливаются и проходят реабилитацию.