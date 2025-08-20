Зеленський вручив низку державних нагород

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України" її цьогорічним лауреатам. Участь у церемонії також узяла перша леді Олена Зеленська.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський та перша леді під час вручення нагород. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський вручив низку держнагород

Глава держави наголосив, що відзнака має велике значення та мету — належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв.

Вручення державних нагород. Фото: Зеленський/Telegram

"Я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Треба постійно підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка. Як політична, так і передусім наших воїнів. Ми їм вдячні за те, що вони захищають Україну й захищають усе те талановите, що ви принесли в державу", — сказав президент.

Зеленський вручає нагороду Вакарчуку. Фото: Зеленський/Telegram

Цьогоріч Володимир Зеленський вручив десять відзнак "Національна легенда України" військовим, спортсменам, митцям і меценатам.

"Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою "Національна легенда України". Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Сем’янків, Святослав Вакарчук. І ті, чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція "Павутина", — зазначив Зеленський.

Відзнака "Національна легенда України". Фото: Зеленський/Telegram

Кого нагородив Зеленський — перелік

Серед тих, хто отримав держвідзнаку від Президента України Володимира Зеленського:

Музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук , який також є послом доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні. З початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує українських воїнів. Провів понад 150 концертів на передовій та у військових частинах, а також організував численні грошові збори на підтримку ЗСУ й цивільних.

, який також є послом доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні. З початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує українських воїнів. Провів понад 150 концертів на передовій та у військових частинах, а також організував численні грошові збори на підтримку ЗСУ й цивільних. Перший віцепрезидент Національної академії наук України, Герой України Володимир Горбулін . Понад 60 років життя присвятив роботі задля зміцнення держави. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України, Першої національної космічної програми, Стратегії будівництва і розвитку Збройних сил. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України.

. Понад 60 років життя присвятив роботі задля зміцнення держави. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України, Першої національної космічної програми, Стратегії будівництва і розвитку Збройних сил. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України. Працівники Служби безпеки України, які розробили та втілили унікальну військову операцію "Павутина". В результаті цієї операції було атаковано чотири російські аеродроми та уражено 41 літак — третину стратегічної авіації ворога. З безпекових причин імена та обличчя лауреатів непублічні. Спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

В результаті цієї операції було атаковано чотири російські аеродроми та уражено 41 літак — третину стратегічної авіації ворога. З безпекових причин імена та обличчя лауреатів непублічні. Спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. Артист балету, балетмейстер і теоретик танцю Сергій Лифар (посмертно). Сучасники називали його "богом танцю". 1922 року Сергій Лифар емігрував із Києва до Парижа, пройшов швидкий шлях від артиста кордебалету до соліста, а в 1929-му очолив балетну трупу "Гранд-Опера". Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження.

(посмертно). Сучасники називали його "богом танцю". 1922 року Сергій Лифар емігрував із Києва до Парижа, пройшов швидкий шлях від артиста кордебалету до соліста, а в 1929-му очолив балетну трупу "Гранд-Опера". Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження. Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики Ярослава Магучіх . Торік здобула олімпійське золото й була визнана найкращою легкоатлеткою світу. Бронзова призерка Олімпіади-2020. Триразова переможниця Діамантової ліги. Цими днями вона бере участь у черговому етапі Діамантової ліги в Лозанні. Ярослава Магучіх отримає свою відзнаку, щойно повернеться додому після змагань.

. Торік здобула олімпійське золото й була визнана найкращою легкоатлеткою світу. Бронзова призерка Олімпіади-2020. Триразова переможниця Діамантової ліги. Цими днями вона бере участь у черговому етапі Діамантової ліги в Лозанні. Ярослава Магучіх отримає свою відзнаку, щойно повернеться додому після змагань. Оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Людмила Монастирська . Її вважають "головною Аїдою" сучасної світової оперної сцени, вона виконує цю роль в Ла Скала, Ковент-Гардені, Метрополітен-опері. Людмила Монастирська має низку міжнародних нагород і входить до списку найкращих оперних співачок світу.

. Її вважають "головною Аїдою" сучасної світової оперної сцени, вона виконує цю роль в Ла Скала, Ковент-Гардені, Метрополітен-опері. Людмила Монастирська має низку міжнародних нагород і входить до списку найкращих оперних співачок світу. Художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Анатолій Криволап . Автор унікальної кольористики написання картин. Художник двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку.

. Автор унікальної кольористики написання картин. Художник двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку. Командир медичної роти, капітан медичної служби Андрій Сем’янків (MED GOblin). Понад два роки бере участь у керівництві стабілізаційними пунктами на Донеччині та Харківщині. Його підрозділ поєднує передові підходи до евакуації поранених і надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам безпосередньо на фронті. Андрій Сем’янків забезпечив допомогу майже 6 тис. поранених воїнів.

(MED GOblin). Понад два роки бере участь у керівництві стабілізаційними пунктами на Донеччині та Харківщині. Його підрозділ поєднує передові підходи до евакуації поранених і надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам безпосередньо на фронті. Андрій Сем’янків забезпечив допомогу майже 6 тис. поранених воїнів. Підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження Джеймс Темертей . Після початку повномасштабної війни профінансував програму для студентів і викладачів з України в Торонто, підтримав Фундацію Олени Зеленської в допомозі жителям звільнених територій, пожертвував мільйон доларів на генератори для українських лікарень.

. Після початку повномасштабної війни профінансував програму для студентів і викладачів з України в Торонто, підтримав Фундацію Олени Зеленської в допомозі жителям звільнених територій, пожертвував мільйон доларів на генератори для українських лікарень. Співак, народний артист України, Герой України Василь Зінкевич. Його пісні увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Саме у виконанні тріо "Смерічка" у складі Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала легендарна "Червона рута". Цьогоріч Василь Зінкевич відсвяткував 80-річний ювілей.

