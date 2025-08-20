Зеленский вручил ряд государственных наград

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду "Национальная легенда Украины" ее нынешним лауреатам. Участие в церемонии также приняла первая леди Елена Зеленская.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский и первая леди во время вручения наград. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский вручил ряд госнаград

Глава государства подчеркнул, что награда имеет большое значение и цель — надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев.

Вручение государственных наград. Фото: Зеленский/Telegram

"Я хочу вас поблагодарить за то, что об Украине знают, за то, что вы своим голосом защищаете наше государство. Надо постоянно поддерживать фокус на нашем государстве для того, чтобы не уменьшалась поддержка. Как политическая, так и прежде всего наших воинов. Мы им благодарны за то, что они защищают Украину и защищают все то талантливое, что вы принесли в государство", — сказал президент.

Зеленский вручает награду Вакарчуку. Фото: Зеленский/Telegram

В этом году Владимир Зеленский вручил десять наград "Национальная легенда Украины" военным, спортсменам, художникам и меценатам.

"Для нас большая честь отметить именно таких людей государственной наградой "Национальная легенда Украины". Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастырская, Владимир Горбулин, Ярослава Магучих, Андрей Семьянкив, Святослав Вакарчук. И те, чьи имена мы не можем назвать, но именно благодаря кому враг чувствует украинскую силу и стала возможной операция "Паутина", — отметил Зеленский.

Отличие "Национальная легенда Украины". Фото: Зеленский/Telegram

Кого наградил Зеленский — перечень

Среди тех, кто получил госнаграду от Президента Украины Владимира Зеленского:

Музыкант, вокалист, композитор и лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук , который также является послом доброй воли Программы развития ООН для молодежи в Украине. С начала полномасштабного российского вторжения активно поддерживает украинских воинов. Провел более 150 концертов на передовой и в воинских частях, а также организовал многочисленные денежные сборы в поддержку ВСУ и гражданских.

, который также является послом доброй воли Программы развития ООН для молодежи в Украине. С начала полномасштабного российского вторжения активно поддерживает украинских воинов. Провел более 150 концертов на передовой и в воинских частях, а также организовал многочисленные денежные сборы в поддержку ВСУ и гражданских. Первый вице-президент Национальной академии наук Украины, Герой Украины Владимир Горбулин . Более 60 лет жизни посвятил работе для укрепления государства. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины, Первой национальной космической программы, Стратегии строительства и развития Вооруженных Сил. Его называют отцом ракетной и космической отрасли независимой Украины.

. Более 60 лет жизни посвятил работе для укрепления государства. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины, Первой национальной космической программы, Стратегии строительства и развития Вооруженных Сил. Его называют отцом ракетной и космической отрасли независимой Украины. Работники Службы безопасности Украины, которые разработали и воплотили уникальную военную операцию "Паутина". В результате этой операции было атаковано четыре российских аэродрома и поражено 41 самолет — треть стратегической авиации врага. По причинам безопасности имена и лица лауреатов непубличны. Спецоперацией руководил председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

В результате этой операции было атаковано четыре российских аэродрома и поражено 41 самолет — треть стратегической авиации врага. По причинам безопасности имена и лица лауреатов непубличны. Спецоперацией руководил председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк. Артист балета, балетмейстер и теоретик танца Сергей Лифарь (посмертно). Современники называли его "богом танца". В 1922 году Сергей Лифарь эмигрировал из Киева в Париж, прошел быстрый путь от артиста кордебалета до солиста, а в 1929-м возглавил балетную труппу "Гранд-Опера". В этом году Украина отмечает 120-ю годовщину со дня его рождения.

(посмертно). Современники называли его "богом танца". В 1922 году Сергей Лифарь эмигрировал из Киева в Париж, прошел быстрый путь от артиста кордебалета до солиста, а в 1929-м возглавил балетную труппу "Гранд-Опера". В этом году Украина отмечает 120-ю годовщину со дня его рождения. Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Ярослава Магучих . В прошлом году получила олимпийское золото и была признана лучшей легкоатлеткой мира. Бронзовый призер Олимпиады-2020. Трехкратная победительница Бриллиантовой лиги. На днях она участвует в очередном этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Ярослава Магучих получит свою награду, как только вернется домой после соревнований.

. В прошлом году получила олимпийское золото и была признана лучшей легкоатлеткой мира. Бронзовый призер Олимпиады-2020. Трехкратная победительница Бриллиантовой лиги. На днях она участвует в очередном этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Ярослава Магучих получит свою награду, как только вернется домой после соревнований. Оперная певица, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Людмила Монастырская . Ее считают "главной Аидой" современной мировой оперной сцены, она исполняет эту роль в Ла Скала, Ковент-Гардене, Метрополитен-опере. Людмила Монастырская имеет ряд международных наград и входит в список лучших оперных певиц мира.

. Ее считают "главной Аидой" современной мировой оперной сцены, она исполняет эту роль в Ла Скала, Ковент-Гардене, Метрополитен-опере. Людмила Монастырская имеет ряд международных наград и входит в список лучших оперных певиц мира. Художник, мастер нефигуративной живописи и пейзажа, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Криволап . Автор уникальной колористики написания картин. Художник дважды устанавливал мировые рекорды продаж произведений современного украинского искусства на международном артринке.

. Автор уникальной колористики написания картин. Художник дважды устанавливал мировые рекорды продаж произведений современного украинского искусства на международном артринке. Командир медицинской роты, капитан медицинской службы Андрей Семьянкив (MED GOblin). Более двух лет участвует в руководстве стабилизационными пунктами в Донецкой и Харьковской областях. Его подразделение сочетает передовые подходы к эвакуации раненых и оказания квалифицированной медицинской помощи воинам непосредственно на фронте. Андрей Семьянкив обеспечил помощь почти 6 тыс. раненых воинов.

(MED GOblin). Более двух лет участвует в руководстве стабилизационными пунктами в Донецкой и Харьковской областях. Его подразделение сочетает передовые подходы к эвакуации раненых и оказания квалифицированной медицинской помощи воинам непосредственно на фронте. Андрей Семьянкив обеспечил помощь почти 6 тыс. раненых воинов. Предприниматель и меценат, общественный деятель, гражданин Канады украинского происхождения Джеймс Темертей . После начала полномасштабной войны профинансировал программу для студентов и преподавателей из Украины в Торонто, поддержал Фундацию Елены Зеленской в помощи жителям освобожденных территорий, пожертвовал миллион долларов на генераторы для украинских больниц.

. После начала полномасштабной войны профинансировал программу для студентов и преподавателей из Украины в Торонто, поддержал Фундацию Елены Зеленской в помощи жителям освобожденных территорий, пожертвовал миллион долларов на генераторы для украинских больниц. Певец, народный артист Украины, Герой Украины Василий Зинкевич. Его песни вошли в золотой фонд украинской музыки XX века. Именно в исполнении трио "Смеричка" в составе Василия Зинкевича, Назария Яремчука и Владимира Ивасюка впервые прозвучала легендарная "Червона рута". В этом году Василий Зинкевич отпраздновал 80-летний юбилей.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский наградил воинов Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Ранее мы информировали, что боевого медика 12-й бригады специального назначения "Азов" Владимира Рыженко (друга "Спрайта") признали лучшим европейским медиком года в категории "военная медицина".