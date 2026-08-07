Зеленський вперше за час президентства прибув до Сербії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сербії 7 серпня 2026 року. Фото: Зеленський/X

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сербії разом з українською делегацією. У Белграді він проведе переговори з Президентом Сербії Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Сторони планують обговорити економічну співпрацю, відносини з Євросоюзом та безпекові питання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у п'ятницю, 7 серпня.

Зеленський прибув до Сербії

Президент України зазначив, що під час візиту заплановані важливі переговори з керівництвом Сербії. Зокрема, він зустрінеться з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом.

За словами Зеленського, під час переговорів йтиметься про розширення економічних зв’язків між Україною та Сербією, відносини з Європейським Союзом, безпекові питання та інші напрями, які можуть бути корисними для обох народів.

Президент наголосив, що Україна налаштована на конструктивну та взаємовигідну співпрацю із Сербією, засновану на взаємній повазі. Про це він заявив, окреслюючи основні теми майбутніх переговорів.

"Прибув до Сербії разом із командою. Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини — з Президентом Александром Вучичем і Прем’єр-міністром Джуро Мацутом.

Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги", — зазначив глава держави.

Що відомо про візит Зеленського до Сербії

Про майбутній візит українського президента до Сербії Белград повідомив 6 серпня. У пресслужбі президента Сербії Александара Вучича заявили, що 8 серпня він прийме Володимира Зеленського з офіційним візитом.

Ця поїздка стала першою для Зеленського до Сербії за час його президентської каденції та повномасштабної війни Росії проти України. Про можливість такого візиту сторони говорили вже тривалий час.

Водночас у липні Александар Вучич відвідував Київ. Він прибув до української столиці разом з іншими лідерами для участі в саміті "Південно-Східна Європа — Україна".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що наприкінці червня 2026 року Вучич заявив, що найближчим часом залишить посаду президента Сербії, хоча його повноваження мали завершитися у 2027 році. Він також оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Водночас Вучич планує залишитися в політиці та допомогти своїй Сербській прогресивній партії перемогти на виборах.

Новини.LIVE також писали, що у травні 2026 року Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини. Україна розраховує на відновлення переговорів із Сербією щодо зони вільної торгівлі та взаємовигідні домовленості. Сторони також домовилися підтримувати контакт на тлі подальшої дипломатичної роботи.